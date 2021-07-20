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Терапевт заявил о бесконечности постковидного синдрома

Катерина Саломе
45 минут назад
Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов назвал срок продолжительности посковидного синдрома. По мнению доктора, он может длиться от одного месяца до бесконечности. Его слова приводит URA.RU.
Врач заявил о бесконечности постковидного синдрома
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«В прошлом году мы не понимали, думали, что это единичные случаи. Теперь ясно, что это характерно для COVID-19. Примерно у трех четвертей переболевших он длится примерно от 4 до 12 недель, а у остальных — от 12 недель и до бесконечности»,
— рассказал Водовозов, добавив, что не знает причину возникновения постковидного синдрома.
Как утверждает эксперт, такой синдром включает в себя от 20 до 60 симптомов. Среди них — выраженная слабость, тяжесть в груди, головные, суставные и мышечные боли, депрессия, снижение когнитивных функций, нарушение терморегуляции. В качестве реабилитации доктор рекомендует физические нагрузки, в том числе ходьбу.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что врач назвала осложнения после COVID-19.
Коронавирус,Алексей Водовозов,РИА Ura.ru,
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