ВОЗ рекомендовала кормящим матерям прививаться

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала кормящим матерям вакцинироваться от коронавируса. Как сообщила в понедельник женевская штаб-квартира организации, стратегическая консультативная группа ВОЗ по иммунизации на своем заседании пришла к выводу, что младенцы в таких случаях не только не подвергаются риску, но даже могут получить защиту от вакцины, которой привиты их матери.

Группа ВОЗ по иммунизации рекомендовала включить беременных женщин и детей с сопутствующими заболеваниями в одну из приоритетных групп для иммунизации от коронавируса. В ВОЗ напомнили, что "беременные женщины подвергаются более серьезному риску тяжелого протекания инфекции". В свою очередь дети с сопутствующими заболеваниями должны быть включены в число приоритетно вакцинируемых, когда высок уровень передачи вируса в общине или же существует риск "формирования кластеров" заражения.