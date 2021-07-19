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В России начались исследования новой вакцины от COVID-19

Lenta.ruиещё 12
51 минуту назад
Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) 19 июля начало проводить первые клинические исследования своей вакцины от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
В России начались исследования новой вакцины от COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В пресс-службе агентства рассказали, что в исследованиях примут участие 200 человек. В конце июня были проведены доклинические исследования вакцины, в результате которых были доказаны безопасность, иммуногенность и протективность препарата.
«Федеральное медико-биологическое агентство получило официальное разрешение Министерства здравоохранения Российской Федерации на проведение клинических исследований I и II фазы субъединичной рекомбинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — заявили в агентстве.
Вакцина разрабатывается по новой технологии. Ее цель — развитие клеточного иммунитета.
Всего в России на данный момент зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», который создан на основе аденовируса человека. Затем регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».
Коронавирус,Минздрав РФ,Федеральное медико-биологическое агентство,
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