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Врач рассказал о "молчащих пневмониях" при поражении COVID-19

Газета.Ruиещё 2
3 часа назад
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о "молчащих пневмониях", которые возникают при поражении коронавирусом. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Врач заявил о "молчащих пневмониях" при поражении COVID-19
Фото: Газета.RuГазета.Ru
По словам эксперта, одним из тревожных сигналов такой пневмонии является проблема с дыханием.
"Человек не может это почувствовать, если у него только нет выраженной отдышки, соответственно, высокой температуры, которая не сбивается", - пояснил Викулов.
По его словам, инкубационный период индийского штамма "дельта" может продолжаться от 2 до 21 дня, но чаще от 2 до 14 дней. Он добавил. что сейчас средний инкубационный период сократился с 5-6 дней до 3-4. Врач подчеркнул, что "дельта" отличается более тяжелой формой поражения, при которой его площадь может сильно увеличиваться за несколько дней.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о новых симптомах коронавирусной инфекции. Он отметил, что теперь поражение легких наступает раньше – через 3-4 дня.
Коронавирус,Михаил Мурашко,
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