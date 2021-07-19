Сдать тест на COVID-19 без ошибок: инструкция

В России используется достаточно большое чисто различных тест-систем на антитела к коронавирусу. Из-за этого возникает путаница, сравнивать результаты таких тестов между собой не имеет смысла.

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О том, как избежать ошибок при сдаче теста на антитела, рассказали специалисты медицинских лабораторий.

Чтобы получить наиболее точные данные о динамике количества антител, следует сдавать количественные тесты на антитела в одних и тех же лабораториях. При этом нужно использовать одинаковые тест-системы.

Как рассказала РБК Эльвира Соколовская, исполнительный директор сети клиник "Семейный доктор", в настоящее время в России существует порядка 150 различных тест-систем.

У каждой из них есть свои референсные значения, тесты различаются чувствительностью, возможностью количественной и качественной оценки уровня антител, а также используемыми антигенами.

Результаты качественных измерений сильно зависят от партий используемых реагентов.

"С целью гармонизации, то есть возможности сравнивать значения от разных производителей или разных лабораторий, ВОЗ выпустила стандарт NIBSC 20/136, относительно которого для производителей появилась возможность разработать тест-системы на его основе. На данный момент в РФ нет подобных зарегистрированных систем",

- заявил представитель клиники "Медси".