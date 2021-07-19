Ученые: статины снижают риск смерти от COVID-19

Ученые из США обнаружили, что пациенты, которые принимали статины для снижения уровня плохого холестерина, снижают риск смерти от COVID-19 при госпитализации на 41%. Об этом пишет MedicalXpress.
Исследование показало, что наиболее полезными статины показали себя для пациентов с серьезными заболеваниями - сердечно-сосудистыми или высоким кровяным давлением в анамнезе.
По утверждению ученых, пока нет однозначной связи между употреблением статинов и облегчением протекающего коронавируса. Но результаты доказывают, что эти препараты могут защищать от высокого риска смерти пациента с COVID-19.