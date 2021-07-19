Названо условие формирования иммунитета к «дельте»

Вирусолог, член-корреспондент РАН
, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов
сравнил смертность от коронавируса среди тех, кто вакцинировался и тех, кто не поставил прививку, а также назвал условие формирования коллективного иммунитета к новому «дельта»-штамму у россиян. Об этом сообщают «Известия».
Ученый подчеркнул, что необходимо как можно быстрее привить
80 процентов населения страны, иначе вирус эволюционирует быстрее, чем вакцина.
Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян сообщил
, что коллективный иммунитет в России, по предварительным данным, достиг порядка 60 процентов. В то же время эпидемиолог считает, что в России необходимо дойти до уровня в 90 процентов.
Смертность от коронавируса
Нетесов отметил
, что люди ищут «подвох» в вакцине, опасаясь побочных эффектов или отложенных последствий, в то время как среди непривитых умирает 4 процента заразившихся. При наличии сопутствующих тяжелых заболеваний эта цифра возрастает в 2-3 раза.
4 процента непривитых умирают от коронавируса При наличии сопутствующих тяжелых заболеваний эта цифра возрастает в 2-3 раза
Вирусолог подчеркнул, что от вакцины «Спутник V» никто не умер, и это подтверждается данными из тех стран, где этот препарат применяется. Он добавил, что в 90 процентах случаев от коронавируса умирают люди в возрасте старше 60 лет. В отличие от мая и июня прошлого года, в 2021 граждане стали реже носить маски, из-за чего увеличилась поражающая доля патогена в организме и болезнь проходит тяжелее.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил
, что вакцина от COVID-19 эффективна даже против нового штамма коронавируса. По словам градоначальника, столичные власти
точно до последнего человека знают, сколько числится заболевших, сколько из них сделали прививку, насколько тяжело протекало заболевание и требовалась ли госпитализация.
Штамм «дельта» и его симптомы
Нетесов добавил, что новый вариант «дельта» образует в организме больше вирусных частиц, растет и инфицирующая доза, которую зараженный передает другим людям. Организму тяжелее бороться с вирусом из-за более быстрого распространения.
20-100 В 20-100 раз больше вирусных частиц образуется в организме человека по сравнению с уханьским вариантов коронавируса
Ученый отметил, что произошло
изменение доли симптомов в организме. В настоящее время меньше пациентов испытывают нарушения обоняния и вкуса, но чаще встречаются желудночно-кишечные симптомы. По словам специалиста, это произошло из-за того, что у вируса изменилось строение рецептор-связывающего домена S-белка, а следовательно взаимодействие с клетками, с которыми он связывается.
Способна ли вакцинация изменить эпидемиологическую ситуацию
Нетесов подчеркнул, что он полностью на стороне вакцинации. Он заявил, что для массовости прививочной кампании следует повысить доступность информации о вакцине. Наращивать скорость можно двумя путями, первый из них — кардинальное увеличение объемов выпуска вакцины, второй — усиление у граждан желания прививаться.
Ученый заключил, что следует гораздо тщательнее изучать эволюцию вирусов и бактерий у человека и близких к нему животных. Он выразил надежду, что люди после пандемии перестанут легкомысленно относиться к инфекциям и вакцинам, а также будут носить маски или респираторы с начала сезона ОРВИ.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал
об опасности штамма коронавируса «дельта плюс». К его особенностям ученый отнес высокую заразность и сложность в лечении. По словам специалиста, «эпидемический потенциал» этой мутации коронавируса неизвестен, кроме того, количество случаев заражения им в мире невелико. За поведением штамма необходимо следить, заключил ученый.