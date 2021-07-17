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Вирусолог оценил способность коронавируса встраиваться в геном

Lenta.ruиещё 2
3 часа назад
Коронавирус не является одним из вирусов, которые могут встраиваться в геном человека. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», доктор биологических наук Александр Семенов, передает РИА Новости.
Врач оценил способность COVID встраиваться в геном
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По его словам, представители коронавирусов, то есть коронавириды, не имеют соответствующих структур, чтобы интегрироваться в геном. При этом вирусолог подчеркнул, что есть некоторые вирусы, которые, действительно, обладают подобной способностью. Он добавил, что самые известные из них это вирус иммунодефицита человека, вирус гепатита В и различные онковирусы.
Ранее бразильские ученые пришли к выводу, что резервуаром распространения коронавирусной инфекции в организме человека являются слюнные железы. Исследователи проанализировали образцы трех типов слюнных желез (околоушных, поднижнечелюстных и малых) у взрослых пациентов, умерших от COVID-19. В результате они пришли к выводу, что именно ткани, ответственные за производство и выделение слюны, служат резервуарами для инфекции. Ученые наблюдали не только присутствие патогена, но и его репликацию в клетках.
Коронавирус,Александр Семенов,РИА Новости,
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