Врач оценил способность COVID встраиваться в геном

По его словам, представители коронавирусов, то есть коронавириды, не имеют соответствующих структур, чтобы интегрироваться в геном. При этом вирусолог подчеркнул, что есть некоторые вирусы, которые, действительно, обладают подобной способностью. Он добавил, что самые известные из них это вирус иммунодефицита человека, вирус гепатита В и различные онковирусы.
Ранее бразильские ученые пришли к выводу, что резервуаром распространения коронавирусной инфекции в организме человека являются слюнные железы. Исследователи проанализировали образцы трех типов слюнных желез (околоушных, поднижнечелюстных и малых) у взрослых пациентов, умерших от COVID-19. В результате они пришли к выводу, что именно ткани, ответственные за производство и выделение слюны, служат резервуарами для инфекции. Ученые наблюдали не только присутствие патогена, но и его репликацию в клетках.