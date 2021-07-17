Врач оценил способность COVID встраиваться в геном

По его словам, представители коронавирусов, то есть коронавириды, не имеют соответствующих структур, чтобы интегрироваться в геном. При этом вирусолог подчеркнул, что есть некоторые вирусы, которые, действительно, обладают подобной способностью. Он добавил, что самые известные из них это вирус иммунодефицита человека, вирус гепатита В и различные онковирусы.