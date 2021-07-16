Ученые обнаружили "суперантитело" против COVID-19

Ученые изучили 12 антител, которые были выведены у людей, перенесших различные формы коронавируса. Они составили список из тысяч мутаций в связывающих доменах различных вариантов SARS-CoV-2 и других вирусов, принадлежащих к группе сарбековирусов, и среди них выявили одно, способное прикрепляться к связывающим доменам всех сарбековирусов, нейтрализуя их эффект в живых клетках — S2H97.