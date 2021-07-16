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Ученые обнаружили "суперантитело" против COVID-19

Мария Грибова
45 минут назад
Группа ученых из Центра исследования рака в Сиэтле, США, обнаружила антитело, которое способно бороться с различными коронавирусами, включая SARS-CoV2. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Ученые обнаружили "суперантитело" против COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Ученые изучили 12 антител, которые были выведены у людей, перенесших различные формы коронавируса. Они составили список из тысяч мутаций в связывающих доменах различных вариантов SARS-CoV-2 и других вирусов, принадлежащих к группе сарбековирусов, и среди них выявили одно, способное прикрепляться к связывающим доменам всех сарбековирусов, нейтрализуя их эффект в живых клетках — S2H97.
"Это самое крутое антитело, которое мы изучали",
— заявил соавтор исследования Тайлер Старр.
Коронавирус,
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