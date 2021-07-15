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Ученые выяснили, как долго сохраняются антитела после CОVID-19

News.ruиещё 1
1 час назад
Шведские учёные провели исследование и пришли к выводу, что антитела после лёгкой формы коронавируса могут сохраняться в организме человека не менее года. Работа специалистов опубликована на сайте больницы Дандерид в Стокгольме.
Выяснилось, как долго сохраняются антитела после CОVID
Фото: News.ruNews.ru
В эксперименте участвовали невакцинированные добровольцы, перенёсшие коронавирус весной 2020 года. В течение года врачи изучали иммунитет человека после естественного заражения. Они взяли кровь более чем у двух тысяч сотрудников учреждения. Оказалось, что примерно у 19% нашли антитела против коронавируса. Также медики исследовали образцы крови свыше сотни пациентов с COVID-19.
Учёные пришли к выводу, что более 80% людей с лёгкой формой заболевания имеют измеримые уровни антител спустя год после заражения. Также медики изучили способность антител противодействовать новым вариантам коронавируса. Специалисты выяснили, что они могут бороться с «альфа»- и «дельта»-штаммами, которые в настоящее время преобладают в Европе.
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