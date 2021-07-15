Выяснилось, как долго сохраняются антитела после CОVID

Шведские учёные провели исследование и пришли к выводу, что антитела после лёгкой формы коронавируса могут сохраняться в организме человека не менее года. Работа специалистов опубликована на сайте больницы Дандерид в Стокгольме.

В эксперименте участвовали невакцинированные добровольцы, перенёсшие коронавирус весной 2020 года. В течение года врачи изучали иммунитет человека после естественного заражения. Они взяли кровь более чем у двух тысяч сотрудников учреждения. Оказалось, что примерно у 19% нашли антитела против коронавируса. Также медики исследовали образцы крови свыше сотни пациентов с COVID-19.