В Минздраве назвали способы оправиться от COVID-19

«Надо заставить все мышцы, все ткани и органы работать. (...) Главное — восстановление кровоснабжения органов и ткани, это усилит приток кислорода и создаст условия для реабилитации», — заявил Румянцев и напомнил о необходимости выполнять дыхательную гимнастику.
«Третий вариант — это санаторно-курортная помощь. Когда вода, солнце и воздух лечат, но при этом сопровождается отдых движением и специальными физическими упражнениями», — сказал врач и добавил, что в России должны быть приняты реабилитационные программы для восстановления после коронавирусной инфекции.