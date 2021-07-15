В Минздраве назвали способы оправиться от COVID-19

По его словам, людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, необходимо наладить кровообращение. Сделать это можно благодаря спорту.

Восстановиться можно также с помощью медицины. Врач заявил, что помощь можно получить по полису ОМС в больницах и поликлиниках.