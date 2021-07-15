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В Минздраве назвали способы оправиться от COVID-19

Lenta.ru
1 час назад
Оправиться от COVID-19 помогут умеренные физические нагрузки и санаторно-курортное лечение. Такие способы назвал главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев в эфире радиостанции «Говорит Москва».
В Минздраве назвали способы оправиться от COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По его словам, людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, необходимо наладить кровообращение. Сделать это можно благодаря спорту.
«Надо заставить все мышцы, все ткани и органы работать. (...) Главное — восстановление кровоснабжения органов и ткани, это усилит приток кислорода и создаст условия для реабилитации», — заявил Румянцев и напомнил о необходимости выполнять дыхательную гимнастику.
Восстановиться можно также с помощью медицины. Врач заявил, что помощь можно получить по полису ОМС в больницах и поликлиниках.
«Третий вариант — это санаторно-курортная помощь. Когда вода, солнце и воздух лечат, но при этом сопровождается отдых движением и специальными физическими упражнениями», — сказал врач и добавил, что в России должны быть приняты реабилитационные программы для восстановления после коронавирусной инфекции.
Коронавирус,Александр Румянцев,Минздрав РФ,Радиостанция "Говорит Москва",
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