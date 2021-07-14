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В Израиле создали препарат, лечащий COVID-19 за несколько дней. Как он работает

Диана Товсепова
49 минут назад
Мировые СМИ сообщили о серьезном прорыве израильских ученых. Так, медики разработали лекарство от коронавируса, которое в короткие сроки может победить болезнь.
Как новое лекарство убивает "тяжелый" COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как выяснил "Рамблер", лекарство представляет собой не синтетический препарат, а особые специально обработанные клетки человека, которые вводятся в организм внутривенно. Их называют МСК — мезенхимальные стромальные клетки — это разновидность стволовых клеток.
Такие клетки могут превращаться в клетки разных органов. В частности, МСК накапливаются в зоне поражения и превращаются в клетки легких.
При этом лекарство предназначено для тяжелых больных, у которых развивается цитокиновый шторм — избыточная реакция иммунитета в ответ на коронавирус, приводящая к поражению легких и образованию тромбов, и в некоторых случаях к летальному исходу.
Израильский препарат направлен на ослабление этой реакции и восстановление легких Первые испытания лекарства уже показали его эффективность — у тяжелых пациентов за короткий срок наблюдается выздоровление. Причем назначали его тем, кто уже находился на ИВЛ.
Если лекарство пройдет дальнейшие испытания, это может стать серьезным прорывом в борьбе с COVID-19.
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