Врач рассказал о частоте заражений после вакцинации

Процент заболевших коронавирусом после получения российских прививок небольшой и соответствует прогнозам разработчиков вакцин, заявил врач-реаниматолог московской больницы 52 Сергей Царенко. Об этом пишет « Комсомольская правда ».

Как уточнил специалист, чаще у привитых выявляют COVID-19 до истечения трех недель с момента получения второго компонента препарата. В это время в организме человека сильного иммунного ответа к вирусу нет, он только формируется.

«Болеют, если антительный ответ был в свое время и снизился», — объяснил Царенко.

В основном болезнь у таких пациентов протекает в легкой или средней форме. Поскольку люди не ожидают появления у себя коронавируса после вакцинации, для них это тяжело психологически, указал реаниматолог.

«Они не ожидали такой подлянки, что все-таки заболеют», — объяснил врач.

Осложнений после выздоровления от коронавируса не наблюдается.

Царенко уверен, что прививаться от COVID-19 необходимо в любом случае.