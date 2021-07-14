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Реаниматолог рассказал о частоте заражения коронавирусом после вакцинации

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Процент заболевших коронавирусом после получения российских прививок небольшой и соответствует прогнозам разработчиков вакцин, заявил врач-реаниматолог московской больницы 52 Сергей Царенко. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Врач рассказал о частоте заражений после вакцинации
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Как уточнил специалист, чаще у привитых выявляют COVID-19 до истечения трех недель с момента получения второго компонента препарата. В это время в организме человека сильного иммунного ответа к вирусу нет, он только формируется.
«Болеют, если антительный ответ был в свое время и снизился», — объяснил Царенко.
В основном болезнь у таких пациентов протекает в легкой или средней форме. Поскольку люди не ожидают появления у себя коронавируса после вакцинации, для них это тяжело психологически, указал реаниматолог.
«Они не ожидали такой подлянки, что все-таки заболеют», — объяснил врач.
Осложнений после выздоровления от коронавируса не наблюдается.
Царенко уверен, что прививаться от COVID-19 необходимо в любом случае.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко объяснил, что вакцина от коронавируса эффективно защищает от тяжелого течения заболевания. По его данным, после вакцинации заболели не более 2,5 процента россиян.
Коронавирус,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,Комсомольская правда,
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