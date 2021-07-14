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ВОЗ заявила о начале новой волны пандемии коронавируса в мире

Lenta.ruиещё 7
1 час назад
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится в начале новой волны пандемии COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
ВОЗ заявила о начале новой волны пандемии
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны»,
— сказал он в ходе своего выступления в Женеве на заседании комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией.
Гебрейесус сообщил о высоких темпах роста заболеваемости в мире, а также смертности от COVID-19. Он добавил, что число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении десяти предыдущих недель снижения.
Генеральный директор ВОЗ утверждает, что индийский вариант вируса «дельта плюс» — один из главных факторов роста показателей передачи инфекции, что «подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер».
Гебрейесус отметил, что индийский вариант инфекции был зафиксирован более чем в 111 странах, в связи с чем в организации ожидают, что «скоро он станет доминирующим штаммом, циркулирующим в мире, если уже не стал».
7 июля Гебрейесус рассказал, что новые штаммы коронавируса одерживают победу над вакцинами из-за высокой степени заразности. Он раскритиковал стратегию «вакцинного национализма», в результате которой небольшая группа стран имеет «львиную долю» препаратов от COVID-19.
Коронавирус,ВОЗ,
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