Врач рассказал об импотенции после COVID-19

Пациенты, которые перенесли COVID-19, могут долгое время находиться в физической, сексуальной и моральной импотенции. Такие последствия называют астенизацией, рассказал врач-реаниматолог Сергей Царенко в интервью «Комсомольской правде».

По утверждению специалиста, зачастую людей преследует усталость и упадок сил, после чего они начинают посещать психиатра и пытаются восстановиться.

Такие явления свойственны даже тем, кто перенес коронавирус безболезненно. Как рассказал врач, легкие после болезни поражены рубцами и не всегда могут восстановиться. Вместе с тем рубцовые изменения имеют свойство прогрессировать и расширяться, добавил реаниматолог.

Помимо этого, специалист предупредил о развитии аутоиммунных заболеваний после COVID-19, например, красной волчанки. Она поражает легкие, почки, мозг и сосуды. Также медик рассказал о развитии мультисистемного воспалительного синдрома у детей. Он, по словам медика, характеризуется опуханием суставов и накоплением жидкости в легких и животе.