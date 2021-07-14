Мясников назвал ошибку при диагностике последствий COVID

Главный врач московской больницы 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, что врачи часто ошибаются, когда объясняют недомогание пациентов последствиями заражения коронавирусом. Опасную ошибку, которую медики допускают при диагностике, он назвал в шоу журналиста Владимира Соловьева «Полный контакт». Выпуск опубликован на YouTube.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости Владимир Песня / РИА Новости

По словам доктора, многие специалисты начали объяснять проблемы, с которыми сталкиваются их пациенты, перенесенным COVID-19. При этом сам Мясников уверен, что «то, что приписывают ковиду — в 90 процентах случаев психосоматика».

Медик уточнил, что не отрицает существования «ковидного хвоста» — симптомов, который человек испытывает после выздоровления. В то же время он подчеркнул, что выступает категорически против того, чтобы искать причины недомоганий только в перенесенном заболевании.

«Раньше я говорил: хороший врач никогда не будет списывать плохое самочувствие своего пациента на возраст и на погоду», — заявил Мясников и отметил, что теперь добавил в этот список COVID-19.

Доктор призвал врачей сперва пытаться разобраться в причинах недомогания пациентов. По мнению специалиста, объяснять его коронавирусом можно только в том случае, если не было обнаружено никаких других заболеваний, а не наоборот. «"Это у тебя из-за ковида", а потом вылез рак или что-то еще», — раскритиковал врач коллег.