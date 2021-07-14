Как быстро восстановить волосы и ногти после COVID

Врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова рассказала, что последствиями COVID-19 могут быть выпадение волос и ослабление ногтевых пластин. По ее мнению, чтобы вернуть здоровье в норму, необходимо больше отдыхать, проводить время на свежем воздухе, хорошо питаться и пить витамины.
«Лучше всего, если витамины назначит врач. Перед этим нужно сдать анализ крови, потому что в ней может быть дефицит железа, дефицит по витаминам группы В. Также можно обратиться к косметологу-трихологу и сделать мезотерапию волосистой части головы»,
— пояснила специалист.
Егорова также порекомендовала некоторое время не пользоваться лаками для ногтей и другими продуктами, которые нужно втирать в ногтевую пластину. Эксперт подчеркнула, что после перенесенной инфекции посуду следует мыть в перчатках, чтобы ногтевые пластины смогли восстановиться естественным образом.
В мае эксперт раскрыла главные ошибки при уходе за волосами. Сарра Хамид (Sarrah Hamid) отметила, что одними из самых вредоносных причесок являются тугой конский хвост и высокий пучок. Такой способ укладки может вызвать напряжение, в результате которого волосы становятся ломкими и начинают выпадать.