Как быстро восстановить волосы и ногти после COVID

Егорова также порекомендовала некоторое время не пользоваться лаками для ногтей и другими продуктами, которые нужно втирать в ногтевую пластину. Эксперт подчеркнула, что после перенесенной инфекции посуду следует мыть в перчатках, чтобы ногтевые пластины смогли восстановиться естественным образом.