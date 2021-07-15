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Российский врач назвал два наиболее уязвимых перед коронавирусом органа

Lenta.ruиещё 4
1 час назад
Перед COVID-19 больше всего уязвимы мозг и легкие. Такие органы назвал внештатный детский онколог-гематолог Минздрава Александр Румянцев в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«У людей, перенесших эту инфекцию, обостряются заболевания, которые у них были. Прежде всего, страдают два ведущих органа: легкие, в которых происходит воздухообмен, поэтому у людей развивается гипоксия, и мозг», — рассказал он.
Румянцев добавил, что одной из основных причин смерти от коронавирусной инфекции является поражение эндотелиев сосудов — слоя эпителиальных клеток, который выстилает изнутри кровеносные, лимфатические сосуды и полости сердца. Из-за их поражения случаются инфаркты, инсульты и тромбозы.
Врач отметил, что постковидный синдром появляется только при заражении коронавирусом. После вакцинации подобных осложнений не наблюдается.
Ранее российский онколог Андрей Пылев опроверг популярный миф о вакцинации против коронавируса. По его словам, прививка от COVID-19 не провоцирует онкологические заболевания, подобные заявления — «абсолютная чушь». Врач отметил, что людям, болеющим раком, необходимо прививаться от коронавируса, потому что они находятся в группе риска по тяжелому течению заболевания.
Коронавирус,Видео,Александр Румянцев,Минздрав РФ,Радиостанция "Говорит Москва",
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