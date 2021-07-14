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Кузнецова назвала условие вакцинации детей от коронавируса

News.ru
1 час назад
Прививать детей от COVID-19 следует только с согласия их родителей. Однако обсуждение этой темы преждевременно, пока нет результатов полноценных клинических исследований. Об этом заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова, сообщает ТАСС.
Кузнецова назвала условие вакцинации детей от COVID-19
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Она отметила, что в настоящее время в России нет зарегистрированной вакцины от коронавируса для детей и подростков. Для появления такого препарата необходимо провести клинические исследования. До этого говорить о вакцинации рано, поскольку речь идёт о здоровье детей и подходить к этому вопросу следует максимально серьёзно.
Даже тогда, когда вакцина будет зарегистрирована, выдано разрешение на её использование, прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей. И никак иначе, — подчеркнула Кузнецова.
Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова аргументировала необходимость вакцинации детей от коронавируса тем, что они хоть и болеют легко, но являются активными переносчиками инфекции. По её словам, нередки случаи, когда именно школьники приносят вирус в дом и заражают близких.
Коронавирус,Анна Кузнецова,ИТАР-ТАСС,
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