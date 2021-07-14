Кузнецова назвала условие вакцинации детей от COVID-19

Прививать детей от COVID-19 следует только с согласия их родителей. Однако обсуждение этой темы преждевременно, пока нет результатов полноценных клинических исследований. Об этом заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова , сообщает ТАСС.

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Она отметила, что в настоящее время в России нет зарегистрированной вакцины от коронавируса для детей и подростков. Для появления такого препарата необходимо провести клинические исследования. До этого говорить о вакцинации рано, поскольку речь идёт о здоровье детей и подходить к этому вопросу следует максимально серьёзно.

Даже тогда, когда вакцина будет зарегистрирована, выдано разрешение на её использование, прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей. И никак иначе, — подчеркнула Кузнецова.