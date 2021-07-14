Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Медики назвали шарлатанством применение антикоагулянтов перед вакцинацией от COVID-19

Полина Алферова
1 час назад
Есть лук и чеснок для профилактики не запрещается.
Медики назвали шарлатанством применение антикоагулянтов перед вакцинацией
Фото: PixabayPixabay
Применение антикоагулянтов (препаратов, препятствующих образованию тромбов) перед вакцинацией от COVID-19 может привести к непредсказуемым побочным эффектам, считает заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, заведующий отделением диализа Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Сергей Хорошилов. Такое отношение к своему здоровью медик назвал «шарлатанским подходом».
«Кровь — это очень сложный орган. Поэтому формальная антикоагуляция, которая помогает при диссеминированном внутрисосудистом свертывании (нарушение в системе свертывания крови, при котором в зависимости от стадии формируют множественные тромбы либо возникает кровотечение — прим.) дает совершенно не тот же самый результат при коронавирусной инфекции», — сказал Хорошилов в эфире канала «Доктор».
Также в этом вопросе важно, какого типа препарат человек себе «назначил», в какой дозе.
«Здесь очень много нюансов. Это все можно абсолютно шарлатански разменять и получить совершенно непредсказуемый побочный эффект, который потом спишут на вакцину», — заключил Хорошилов.
Также эксперты в студии предостерегли больных коронавирусом от самолечения и приема тяжелых препаратов.
«Если пациент ест чеснок и лук, то в общем ничего плохого это вызвать не может. Но если речь идет о тяжелых препаратах, которые требуют подбора дозы, то бесконтрольно их употреблять нельзя», — заявила главный врач ГКБ 52, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач города Москвы Марьяна Лысенко.
Коронавирус,Марьяна Лысенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители