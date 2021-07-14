Медики назвали шарлатанством применение антикоагулянтов перед вакцинацией

Есть лук и чеснок для профилактики не запрещается.
Применение антикоагулянтов (препаратов, препятствующих образованию тромбов) перед вакцинацией от COVID-19 может привести к непредсказуемым побочным эффектам, считает заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, заведующий отделением диализа Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Сергей Хорошилов. Такое отношение к своему здоровью медик назвал «шарлатанским подходом».
«Кровь — это очень сложный орган. Поэтому формальная антикоагуляция, которая помогает при диссеминированном внутрисосудистом свертывании (нарушение в системе свертывания крови, при котором в зависимости от стадии формируют множественные тромбы либо возникает кровотечение — прим.) дает совершенно не тот же самый результат при коронавирусной инфекции», — сказал Хорошилов в эфире канала «Доктор».
Также в этом вопросе важно, какого типа препарат человек себе «назначил», в какой дозе.
«Здесь очень много нюансов. Это все можно абсолютно шарлатански разменять и получить совершенно непредсказуемый побочный эффект, который потом спишут на вакцину», — заключил Хорошилов.
Также эксперты в студии предостерегли больных коронавирусом от самолечения и приема тяжелых препаратов.
«Если пациент ест чеснок и лук, то в общем ничего плохого это вызвать не может. Но если речь идет о тяжелых препаратах, которые требуют подбора дозы, то бесконтрольно их употреблять нельзя», — заявила главный врач ГКБ 52, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач города Москвы Марьяна Лысенко
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