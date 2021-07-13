ВОЗ предостерегла от смешивания вакцин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегла от смешивания доз различных двухфазных вакцин от COVID-19 и получения прививок-бустеров, так называемых «третьих доз». Соответствующее заявление сделала заместитель главы ВОЗ по науке Сумья Сваминатан на брифинге в понедельник, 12 июля, пишет Reuters.
«Это довольно опасный тренд. У нас нет ни данных, ни доказательств (...) В государствах начнется хаос, если граждане сами начнут решать, кто и когда получит вторую, третью и четвертую дозу», — заявила она.
О бустерных (повторных) дозах ранее высказывалась эксперт по иммунизации ВОЗ Анн Линдстранд. Она указала, что эффективность препаратов со временем уменьшается, и вместо дополнительной вакцинации странам стоило бы поделиться друг с другом излишками вакцины.