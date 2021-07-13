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ВОЗ предостерегла от смешивания вакцин и «третьей дозы»

Lenta.ru
1 час назад
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегла от смешивания доз различных двухфазных вакцин от COVID-19 и получения прививок-бустеров, так называемых «третьих доз». Соответствующее заявление сделала заместитель главы ВОЗ по науке Сумья Сваминатан на брифинге в понедельник, 12 июля, пишет Reuters.
ВОЗ предостерегла от смешивания вакцин
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Это довольно опасный тренд. У нас нет ни данных, ни доказательств (...) В государствах начнется хаос, если граждане сами начнут решать, кто и когда получит вторую, третью и четвертую дозу», — заявила она.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ уже осенью. По его словам, это может произойти в сентябре или октябре, но точные сроки зависят от самой организации.
О бустерных (повторных) дозах ранее высказывалась эксперт по иммунизации ВОЗ Анн Линдстранд. Она указала, что эффективность препаратов со временем уменьшается, и вместо дополнительной вакцинации странам стоило бы поделиться друг с другом излишками вакцины.
Коронавирус,Кирилл Дмитриев,Российский фонд прямых инвестиций,ВОЗ,Reuters,
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