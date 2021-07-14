Россиянам сообщили о заражении тремя штаммами COVID-19

Заразиться тремя штаммами коронавируса можно, но это скорее теоретическая вероятность. Об этом заявил врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов в интервью « Комсомольской правде ».

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Он отметил, что ничто не мешает вирусу проникнуть в организм сразу несколькими штаммами.

«Поэтому может быть и два, и даже три штамма в одном пациенте. Теоретически это возможно», — заявил специалист.

При этом он добавил, что сейчас в преобладающем количестве распространен «дельта»-штамм коронавируса, который вытесняет другие штаммы.

Наибольшая вероятность заразиться несколькими штаммами есть у онкопациентов, больных сахарным диабетом и людей с нарушениями иммунитета.