Юристы напомнили о правах россиян с медотводом от вакцины

Для более быстрого получения справки о медицинском отводе от прививки против COVID-19, россиянам придется предоставить документы, подтверждающие противопоказания к вакцинации, заявили РБК юристы.

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Для получения соответствующих документов в зависимости от оснований можно обратиться к терапевту, профильному врачу-специалисту или страховой компании, а сама справка о медицинском отводе от вакцинации оформляется в произвольной форме.

Как напомнила юрист практики здравоохранения и технологий BGP Litigation Анастасия Мырсина, в современных реалиях единственные основания для отвода от прививки по медицинским показаниям — это те, которые указаны в инструкции по медицинскому применению конкретного препарата. При этом сами противопоказания указываются в конкретных инструкциях к препаратам, а также в рекомендациях Минздрава

По ее словам, наличие общих противопоказаний определяет врач-терапевт, в том числе и при осмотре и сборе анамнеза непосредственно перед вакцинацией. При этом в случае, если аллергическая реакция появилась после первой дозы вакцины, это фиксируется в медицинской документации, и затем медицинский отвод может выдать врач-терапевт. Если медицинские противопоказания уже зафиксированы в медицинской карте больного и в системе ЕМИАС региона, то тогда консультация узкого специалиста не нужна.

Юрист в сфере здравоохранения, директор международной юридической компании Yusufov Group Асад Юсуфов заявил, что россияне могут обратиться в свою страховую компанию, поскольку все связанные с коронавирусом заболевания входят в страховку.

Кроме того, в некоторых регионах решение о наличии противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса может принимать и врачебная комиссия.