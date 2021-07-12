Доказана эффективность "Спутника V" против новых штаммов

Согласно исследованиям НИЦЭМ имени Гамалеи, российская вакцина против коронавируса "Спутник V" эффективна против новых штаммов COVID-19. Информация об этом опубликована в ведущем международном журнале Vaccine.

"Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляют позитивные результаты исследования нейтрализующей активности сыворотки крови, взятой у вакцинированных препаратом "Спутник V", против новых штаммов SARS-CoV-2. Вакцинация препаратом вырабатывает защитные нейтрализующие титры антител против новых штаммов", - говорится в сообщении.

Видео дня

Методология исследования основана на оценке вируснейтрализующей активности (ВНА) с применением живого вируса. В ходе исследования сравнивалась ВНА сыворотки крови людей после вакцинации препаратом "Спутник V" на образцах штаммов, имеющих международное распространение, с ВНА против исходного штамма.

"Спутник V" был первой вакциной, применяющей два разных аденовирусных вектора в ходе вакцинации. Исследования Центра имени Гамалеи продемонстрировали правоту подобного подхода – вируснейтрализующая активность вакцины против новых, более опасных штаммов, оказалась выше, чем у многих других вакцин. РФПИ продолжит поддерживать дальнейшие исследования эффективности "Спутника V" против новых штаммов", - цитируются слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

По словам главы центра Гамалеи Александра Гинцбурга, "Спутник V" является одной из наиболее эффективных вакцин как против исходного, так и против новых штаммов коронавируса благодаря уникальному подходу, в основе которого лежит применение двух разных аденовирусных векторов в качестве инструментов доставки.