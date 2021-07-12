В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с COVID в мире

Эксперт напомнил, что «дельта»-вариант вируса обладает более высокой степенью заразности в сравнении с другими мутациями. Он указал на ухудшение мировой эпидемиологической ситуации и рост числа заболевших.

«Минувшая неделя была четвертой подряд неделей, в течение которой был отмечен рост числа случаев COVID-19 в мире. Этот рост был зарегистрирован во всех шести регионах ВОЗ, кроме одного», — отметил Гебрейесус. По его словам, показатели смертности в результате осложнений заболевания также увеличиваются.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что наиболее сложная обстановка сохраняется в странах с ограниченным доступов к вакцинам против коронавируса. Однако пандемия, по мнению эксперта, не закончилась нигде.