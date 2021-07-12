Врачи назвали основания для медотвода от вакцинации

Опрошенные врачи выделили два серьезных основания. Это либо тяжелая аллергическая реакция, либо гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин. К тяжелым аллергическим реакциям относятся отек Квинке или анафилактический шок. А вот большая часть хронических болезней не является поводом для медицинского отвода от вакцинации. Остальные причины, которые значатся в рекомендациях производителей препарата и Минздрава РФ
, расцениваются как повод лишь временно отложить прививку.