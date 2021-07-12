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Врачи назвали основания для медотвода от вакцинации

СОВА
2 часа назад
Журналисты "РБК" вместе с медиками разобрались в нюансах популярного вопроса о том, что может послужить причиной медотвода от вакцинации против коронавируса. Так, сезонная аллергия не дает возможность получить справку от прививки.
Врачи назвали основания для медотвода от вакцинации
Фото: СОВАСОВА
Опрошенные врачи выделили два серьезных основания. Это либо тяжелая аллергическая реакция, либо гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин. К тяжелым аллергическим реакциям относятся отек Квинке или анафилактический шок. А вот большая часть хронических болезней не является поводом для медицинского отвода от вакцинации. Остальные причины, которые значатся в рекомендациях производителей препарата и Минздрава РФ, расцениваются как повод лишь временно отложить прививку.
Коронавирус,Минздрав РФ,РБК,
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