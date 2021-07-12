Врач назвал причину популярности вакцины "КовиВак"

Главный врач второго диагностического отделения АО "Медицина" Максим Терский рассказал, в чем секрет популярности вакцины "КовиВак".По его словам, дело в том, что она однокомпонентная, сообщил он агентству "Прайм".Во-вторых, произведено ее очень мало, поэтому приходится прикладывать усилия, чтобы ее найти."Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний".Ранее "Рамблер" писал, эффективна ли вакцина, если нет "побочек".