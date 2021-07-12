Раскрыта причина популярности вакцины «КовиВак»

Главный врач второго диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский в беседе с агентством «Прайм» раскрыл причину популярности вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак». По его словам, это связано с тем, что она однокомпонентная, то есть однократного введения достаточно для завершения вакцинации.

Врач отметил, что людям приходится заниматься поисками этого препарата, поскольку его было произведено очень мало. Он добавил, что о преимуществах или недостатках препарата сейчас сложно сказать что-то определенное, так как вакцина находится еще в процессе клинических испытаний.

Видео дня

Другие российские вакцины

В настоящий момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека, стал первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Позже регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».

Одним из создателей препарата «ЭпиВакКорона» оказалась глава Роспотребнадзора Анна Попова . В авторах патента указаны 12 человек, большая часть из которых входит в ученый совет «Вектора».

«Спутник Лайт» — российская однокомпонентная вакцина от коронавируса. О ее регистрации стало известно в начале мая. Ее эффективность оценивается в 79,4 процента, что превышает показатели многих аналогичных препаратов.

Защита от новых штаммов COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил , что российская вакцина «Спутник V» способна защитить от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавирусной инфекции.

Алексей Аграновский При этом профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ отметил , что все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса защищают от индийского штамма. По его словам, белок шипа вируса должен очень сильно измениться, чтобы не дать вакцине защитить организм.

Золотой стандарт вакцинации

Александр Горелов Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказал , что является золотым стандартом вакцинации. По его словам, чтобы одержать победу над большинством заразных заболеваний, в том числе COVID-19, нужно привить 94-96 процентов населения. Он объяснил, как это работает, на примере борьбы с корью.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь выступила с призывом вакцинировать от коронавируса всех россиян. По ее мнению, это позволит России «стать самой передовой страной в борьбе с болезнью».

Зарубежные вакцины и побочные эффекты