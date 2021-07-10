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Мясников назвал опасный тип головной боли

Мария Грибова
33 минуты назад
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал опасный тип головной боли, который может указывать на аневризму сосудов головного мозга и даже привести к смерти. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
Мясников назвал опасный тип головной боли
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Если < > у вас возникает ощущение, что голова буквально разрывается, то вы под угрозой",
— объяснил медик. В таком случае боль может усиливаться при кашле и перемене положения тела.
По словам Мясникова, подобные симптомы также могут указывать на развитие опухоли головного мозга.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Мясников объяснил множество антипрививочников.
Коронавирус,Александр Мясников,
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