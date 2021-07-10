Врач и телеведущий Александр Мясников назвал опасный тип головной боли, который может указывать на аневризму сосудов головного мозга и даже привести к смерти. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1"."Если <…> у вас возникает ощущение, что голова буквально разрывается, то вы под угрозой", — объяснил медик. В таком случае боль может усиливаться при кашле и перемене положения тела.По словам Мясникова, подобные симптомы также могут указывать на развитие опухоли головного мозга.Ранее "Рамблер" писал о том, что Мясников объяснил множество антипрививочников.