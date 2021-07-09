Развитие COVID-19 может протекать лавинообразно

Развитие коронавирусной инфекции может протекать лавинообразным темпом, поэтому в борьбе с ней крайне важна своевременная терапия, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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"Если раньше мы делали акцент, что это лица старше 60 лет (находятся в особой зоне риска), сегодня нужно каждому помнить о том, что развитие заболевания может давать лавинообразное быстрое развитие и своевременная терапия является крайне важной",
- сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Он добавил, что своевременная терапия и осмотр врача снижает риски развития тяжелого течения заболевания.