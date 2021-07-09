Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Развитие COVID-19 может протекать лавинообразным темпом

РИА Новостииещё 2
33 минуты назад
Развитие коронавирусной инфекции может протекать лавинообразным темпом, поэтому в борьбе с ней крайне важна своевременная терапия, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Развитие COVID-19 может протекать лавинообразно
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Если раньше мы делали акцент, что это лица старше 60 лет (находятся в особой зоне риска), сегодня нужно каждому помнить о том, что развитие заболевания может давать лавинообразное быстрое развитие и своевременная терапия является крайне важной",
- сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Он добавил, что своевременная терапия и осмотр врача снижает риски развития тяжелого течения заболевания.
Коронавирус,Михаил Мурашко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители