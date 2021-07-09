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В саратовском Минздраве объяснили заявление о сексе после вакцинации

Рамблер
3 часа назад
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин прокомментировал высказывание своего заместителя Дениса Грайфера о том, что после вакцинации не рекомендуется заниматься сексом. Об этом сообщает РИА Новости.
В Минздраве объяснили заявление о сексе после вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Костина, вакцинированные могут заниматься сексом после прививки, но "надо иметь разум и не переусердствовать".
"По поводу вчера на брифинге высказывания моего заместителя касаемо нагрузок при сексе после инъекции вакцины, что не рекомендовано (заниматься сексом). Уважаемые граждане, вы же понимаете, что это прозвучало от молодого, сильного отца двух детей, который воспринимает все усиленно, что когда что-то много или избыток чего-то, то это всегда вредно в любое время. В этом случае надо иметь разум и не переусердствовать, как и во всем деле, тогда все можно",
- сказал министр на видео в аккаунте регионального минздрава в Instagram.
"Я думаю, что я сниму ограничения по его высказыванию в этом направлении со словами: можно, но осторожно".
Коронавирус,Олег Костин,Минздрав РФ,
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