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В Минздраве пояснили заявление о сексе после вакцинации

РИА Новостииещё 14
33 минуты назад
Занятия сексом после введения вакцины от коронавируса возможны, однако "надо иметь разум и не переусердствовать", заявил в пятницу министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.
В Минздраве пояснили заявление о сексе после вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер в четверг на брифинге заявил, что "повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации". Он пояснил, что "секс - это очень энергозатратное занятие". В пресс-службе минздрава региона пояснили РИА Новости, что тяжелые физические нагрузки, включая занятие сексом, не рекомендованы в течение трех дней после любой вакцинации, в том числе от COVID-19.
"По поводу вчера на брифинге высказывания моего заместителя касаемо нагрузок при сексе после инъекции вакцины, что не рекомендовано (заниматься сексом). Уважаемые граждане, вы же понимаете, что это прозвучало от молодого, сильного отца двух детей, который воспринимает все усиленно, что когда что-то много или избыток чего-то, то это всегда вредно в любое время. В этом случае надо иметь разум и не переусердствовать, как и во всем деле, тогда всё можно",
- сказал Костин на видео, опубликованном в аккаунте регионального минздрава в Instagram.
"Я думаю, что я сниму ограничения по его высказыванию в этом направлении со словами: можно, но осторожно",
- добавил он с улыбкой на лице.
Коронавирус,Олег Костин,Минздрав РФ,РИА Новости,
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