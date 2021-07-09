В Минздраве пояснили заявление о сексе после вакцинации

"По поводу вчера на брифинге высказывания моего заместителя касаемо нагрузок при сексе после инъекции вакцины, что не рекомендовано (заниматься сексом). Уважаемые граждане, вы же понимаете, что это прозвучало от молодого, сильного отца двух детей, который воспринимает все усиленно, что когда что-то много или избыток чего-то, то это всегда вредно в любое время. В этом случае надо иметь разум и не переусердствовать, как и во всем деле, тогда всё можно",
"Я думаю, что я сниму ограничения по его высказыванию в этом направлении со словами: можно, но осторожно",