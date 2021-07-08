ВОЗ оценила опасность нового штамма из Калифорнии

По данным ВОЗ, число случаев заражения этой разновидностью вируса, а также вариантами «дзета» и «тета» снизилось, что свидетельствует о снижении их распространенности в мире и уменьшении риска для здоровья населения по сравнению с другими штаммами. В этой связи организация перестала расценивать их как варианты вируса, вызывающие обеспокоенность. «Все три варианта находятся под постоянным наблюдением, и если появятся новые доказательства их опасности, то их классификация будет пересмотрена», — сообщили в ВОЗ.