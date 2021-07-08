Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

ВОЗ оценила опасность нового штамма из Калифорнии

Lenta.ruиещё 1
54 минуты назад
Калифорнийский штамм коронавируса SARS-CoV-2, также известный как «эпсилон»-вариант, характеризуется повышенной заразностью, а также умеренно сниженной восприимчивостью к антителам, которые вырабатываются после болезни и вакцинации. Так об опасности этого штамма высказались во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в комментарии «Ленте.ру».
ВОЗ оценила опасность нового штамма из Калифорнии
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По данным ВОЗ, число случаев заражения этой разновидностью вируса, а также вариантами «дзета» и «тета» снизилось, что свидетельствует о снижении их распространенности в мире и уменьшении риска для здоровья населения по сравнению с другими штаммами. В этой связи организация перестала расценивать их как варианты вируса, вызывающие обеспокоенность. «Все три варианта находятся под постоянным наблюдением, и если появятся новые доказательства их опасности, то их классификация будет пересмотрена», — сообщили в ВОЗ.
Коронавирус,ВОЗ,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители