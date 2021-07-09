Медсестра в РФ вколола физраствор вместо вакцины

Калужская медсестра, вколовшая пациенту физраствор вместо отсутствовавшего второго компонента вакцины от коронавируса, будет уволена, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша
в своем Telegram
-канале.
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее в соцсетях появилось видео, подтверждающее, что медсестра Жуковской ЦРБ вместо второго компонента вакцины от коронавируса сделала пациенту укол с физраствором. Глава региона на своей странице в Telegram-канале рассказал, что медсестра испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился.
"Чуть позднее в тот же день вакцинация была произведена. И конфликт исчерпан. Тем не менее, в учреждении идет служебная проверка. Медсестра - в отпуске, но за столь халатное отношение к служебным обязанностям, уверен, на работу уже не вернется и будет уволена",
Глава региона поручил министру здравоохранения области Константину Пахоменко проверить организацию вакцинации в Жуковской ЦРБ, провести инспекцию всех пунктов вакцинирования. Важно, чтобы люди видели и однозначно понимали, что они получают прививку от коронавируса.
На текущий день в Калужской области в наличии 22 265 единиц "Спутник V" (1-й компонент) и 85 794 единиц (2-й компонент), отмечается в сообщении.