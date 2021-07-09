Медсестра в РФ вколола физраствор вместо вакцины

Ранее в соцсетях появилось видео, подтверждающее, что медсестра Жуковской ЦРБ вместо второго компонента вакцины от коронавируса сделала пациенту укол с физраствором. Глава региона на своей странице в Telegram-канале рассказал, что медсестра испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился.