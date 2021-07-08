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В Центре им. Чумакова назвали сроки выхода исследований по вакцине «КовиВак»

Полина Алферова
53 минуты назад
Исследования об эффективности вакцины «КовиВак», разработанной Центром им. Чумакова, будут опубликованы ближе к осени текущего года. Об этом в эфире канала «Доктор» заявил директор по развитию Центра Константин Чернов.
В Центре им. Чумакова назвали сроки выхода исследований по «КовиВак»
Фото: DepositphotosDepositphotos
«Мы идем с отставанием примерно в семь месяцев по отношению к другим вакцинам. Генно-инженерно вакцину можно собрать в лаборатории за пару недель. Чтобы мы начали работу, нам нужно было найти полевой вариант, отобрать его, секвенировать, выбрать вакцинный штамм, подготовить к производству. Поэтому мы идеи со сдвижкой на какое-то время. Если “Спутник V” вышел в гражданский оборот в августе, а победную статью опубликовал в январе, то мы вышли в оборот де-факто в начале апреля, статьи планируем выпустить к осени», — объяснил Чернов.
Вакцина «КовиВак» сделана из убитого (инактивированного) коронавируса, который не способен размножаться и инфицировать. Государственную регистрацию «КовиВак» получил в феврале 2021 года.
Коронавирус,Константин Чернов,
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