В Центре им. Чумакова назвали сроки выхода исследований по «КовиВак»

«Мы идем с отставанием примерно в семь месяцев по отношению к другим вакцинам. Генно-инженерно вакцину можно собрать в лаборатории за пару недель. Чтобы мы начали работу, нам нужно было найти полевой вариант, отобрать его, секвенировать, выбрать вакцинный штамм, подготовить к производству. Поэтому мы идеи со сдвижкой на какое-то время. Если “Спутник V” вышел в гражданский оборот в августе, а победную статью опубликовал в январе, то мы вышли в оборот де-факто в начале апреля, статьи планируем выпустить к осени», — объяснил Чернов.