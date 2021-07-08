Врач объяснил опасность алкоголя при вакцинации

По словам специалиста, на данный момент нет информации о воздействии спиртных напитков на человека в период вакцинации. Одни медики утверждают, что алкоголь снижает эффективность прививки, другие не видят в этом ничего страшного.
Как отметил Реут, врачи советуют воздержаться от спиртного в течение трех недель после второй прививки. Специалист добавил, что алкоголь негативно влияет на кровеносные сосуды и на сердце, являясь токсином. Интоксикация препятствуют выработке достаточного количества антител, поэтому формируется более слабый иммунный ответ.