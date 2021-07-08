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Российский врач объяснил опасность алкоголя при вакцинации от COVID-19

Lenta.ru
1 час назад
Российский врач, заведующий отделением реабилитации и восстановительного лечения городской поликлиники 43 Вячеслав Реут объяснил, чем опасен прием алкоголя при вакцинации от COVID-19. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Городского Центра Медицинской Профилактики.
Врач объяснил опасность алкоголя при вакцинации
Фото: ReutersReuters
По словам специалиста, на данный момент нет информации о воздействии спиртных напитков на человека в период вакцинации. Одни медики утверждают, что алкоголь снижает эффективность прививки, другие не видят в этом ничего страшного.
Как отметил Реут, врачи советуют воздержаться от спиртного в течение трех недель после второй прививки. Специалист добавил, что алкоголь негативно влияет на кровеносные сосуды и на сердце, являясь токсином. Интоксикация препятствуют выработке достаточного количества антител, поэтому формируется более слабый иммунный ответ.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова настояла на необходимости воздержаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от COVID-19. По ее утверждению, в период получения прививки нужно пожалеть организм и «чуть потерпеть».
Коронавирус,Татьяна Голикова,
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