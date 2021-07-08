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Учёные нашли «резервуар» коронавируса у человека

News.ruиещё 4
3 часа назад
Коронавирус может размножаться в слюнных железах. Об этом заявила группа учёных из Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии. Результаты исследования опубликованы в издании The Journal of Pathology.
Ученые обнаружили «резервуар» коронавируса
Фото: News.ruNews.ru
Специалисты проанализировали образцы трёх типов слюнных желёз у взрослых пациентов, умерших от коронавируса. Они пришли к выводу, что именно ткани, ответственные за производство и выделение слюны, служат «резервуарами» для инфекции. С помощью электронной микроскопии исследователи наблюдали присутствие патогена и его репликацию в клетках.
Один из авторов статьи Бруно Фернандес Матук отметил, что подобное открытие поможет объяснить, почему коронавирус имеет такую высокую заразность.
Ранее учёные выяснили, что низкий уровень тестостерона у мужчин создаёт риск тяжёлого течения коронавируса и даже смерти. Пациенты с подобным недугом чаще оказываются в палатах интенсивной терапии или на аппаратах ИBЛ. Им требовался более длительный уход врачей, а риск смерти оказался в шесть раз выше.
Коронавирус,Бруно Фернандес,
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