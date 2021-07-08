Ученые обнаружили «резервуар» коронавируса

Коронавирус может размножаться в слюнных железах. Об этом заявила группа учёных из Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии. Результаты исследования опубликованы в издании The Journal of Pathology.

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Специалисты проанализировали образцы трёх типов слюнных желёз у взрослых пациентов, умерших от коронавируса. Они пришли к выводу, что именно ткани, ответственные за производство и выделение слюны, служат «резервуарами» для инфекции. С помощью электронной микроскопии исследователи наблюдали присутствие патогена и его репликацию в клетках.

Один из авторов статьи Бруно Фернандес Матук отметил, что подобное открытие поможет объяснить, почему коронавирус имеет такую высокую заразность.