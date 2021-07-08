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Академик заявил о росте антител у переболевших COVID-19 после контакта с больным

Lenta.ruиещё 4
7 часов назад
Переболевшие COVID-19 могут повысить свой уровень антител при контакте с больным. Такое мнение высказал вирусолог, академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев. Его слова приводит «Парламентская газета».
Академик заявил о росте антител у переболевших COVID-19
Фото: John Minchillo / APJohn Minchillo / AP
По его мнению, иногда срабатывает так называемый клеточный иммунитет. При этом клетки выбрасывают необходимое количество антител, чтобы защитить организм от инфекции. Академик рассказал, что сам болел коронавирусом в мае прошлого года и зимой антител уже не осталось. Однако после того, как ему пришлось ухаживать за больным с COVID-19, уровень антител вырос в семь раз.
«Поэтому я не верю в повторные случаи заболевания коронавирусом — там, видимо, что-то с диагностикой. Если бы были повторные случаи, то они исчислялись бы не единицами, о которых периодически рассказывают, а, учитывая число переболевших в мире, десятками миллионов или миллионами уж точно», — заявил вирусолог.
Зверев также подчеркнул, что, прежде чем вакцинироваться, необходимо пройти обследование у врача. С насморком или больным горлом делать прививку опасно.
Ранее Зверев заявил, что ничего экстраординарного в первом в России случае заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» нет, так как вирус меняется. Распространение вируса в большей степени зависит от условий, которые для этого создаются, насколько люди соблюдают установленные правила — социальную дистанцию, маски в транспорте.
Коронавирус,Виталий Зверев,РАН,Парламентская газета,
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