Академик заявил о росте антител у переболевших COVID-19

По его мнению, иногда срабатывает так называемый клеточный иммунитет. При этом клетки выбрасывают необходимое количество антител, чтобы защитить организм от инфекции. Академик рассказал, что сам болел коронавирусом в мае прошлого года и зимой антител уже не осталось. Однако после того, как ему пришлось ухаживать за больным с COVID-19, уровень антител вырос в семь раз.
«Поэтому я не верю в повторные случаи заболевания коронавирусом — там, видимо, что-то с диагностикой. Если бы были повторные случаи, то они исчислялись бы не единицами, о которых периодически рассказывают, а, учитывая число переболевших в мире, десятками миллионов или миллионами уж точно», — заявил вирусолог.
Ранее Зверев заявил, что ничего экстраординарного в первом в России случае заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» нет, так как вирус меняется. Распространение вируса в большей степени зависит
от условий, которые для этого создаются, насколько люди соблюдают установленные правила — социальную дистанцию, маски в транспорте.