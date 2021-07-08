Академик заявил о росте антител у переболевших COVID-19

По его мнению, иногда срабатывает так называемый клеточный иммунитет. При этом клетки выбрасывают необходимое количество антител, чтобы защитить организм от инфекции. Академик рассказал, что сам болел коронавирусом в мае прошлого года и зимой антител уже не осталось. Однако после того, как ему пришлось ухаживать за больным с COVID-19, уровень антител вырос в семь раз.