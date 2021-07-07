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Эксперт оценил необходимость повторной вакцинации от коронавируса

Lenta.ruиещё 3
22 минуты назад
Проходить повторную вакцинацию от коронавируса можно будет «раз в пару лет». Такое мнение выразил эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор Университета Аккон Тимо Ульрихс в разговоре с РИА Новости.
Эксперт оценил необходимость повторной вакцинации
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Эксперт отметил, что повторные прививки не являются обязательными. По его оценке, их можно будет делать раз в пару лет — как и другие сезонные прививки. В то же время он отметил, что ревакцинация имеет смысл для пожилых людей, у которых слабая иммунная система.
Комментируя решение российских властей начать повторную вакцинацию, Ульрихс подчеркнул, что достижение более высокой доли привитого населения является разумным. По его словам, что «лучше, чтобы они были полностью привиты, чтобы "дельта"-вирус не мог распространяться».
Ранее в Москве началась повторная вакцинация от коронавируса. Сделать это можно будет в 12 медучреждениях столицы любым препаратом, который зарегистрирован в России.
Коронавирус,РИА Новости,
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