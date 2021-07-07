Эксперт рассказал, нужно ли тестироваться на антитела

Стоит ли тестироваться на антитела, решая вопрос о ревакцинации?

В эфире канала «Доктор» фармаколог Юрий Киселев , руководитель курса фармакотерапии университета OsloMet (Норвегия), рассказал, есть ли смысл в том, чтобы узнать свой уровень антител.

«У нас в стране сейчас происходит своеобразная “выставка достижений народного хозяйства»: все обследуются на антитела, обсуждают это с друзьями, делятся в соцсетях», – отметил Киселев. – При том, что мы вообще не знаем, какие пороговые значения антител являются защитными».

Более того, отметил эксперт, форматы, в которых лабораторных службы предоставляют результаты тестирования на антитела, не подходят для оценки того, является этот уровень защитным или нет.

Киселев подчеркнул, что в странах Западной Европы и в США не проверяют уровень антител по собственной инициативе, просто «чтобы посмотреть». Это всегда должно обосновываться какими-то медицинскими показаниями.