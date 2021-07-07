Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Эксперт рассказал, нужно ли тестироваться на антитела

Анастасия Иванова
3 часа назад
Стоит ли тестироваться на антитела, решая вопрос о ревакцинации?
Эксперт рассказал, нужно ли тестироваться на антитела
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В эфире канала «Доктор» фармаколог Юрий Киселев, руководитель курса фармакотерапии университета OsloMet (Норвегия), рассказал, есть ли смысл в том, чтобы узнать свой уровень антител.
«У нас в стране сейчас происходит своеобразная “выставка достижений народного хозяйства»: все обследуются на антитела, обсуждают это с друзьями, делятся в соцсетях», – отметил Киселев. – При том, что мы вообще не знаем, какие пороговые значения антител являются защитными».
Более того, отметил эксперт, форматы, в которых лабораторных службы предоставляют результаты тестирования на антитела, не подходят для оценки того, является этот уровень защитным или нет.
Киселев подчеркнул, что в странах Западной Европы и в США не проверяют уровень антител по собственной инициативе, просто «чтобы посмотреть». Это всегда должно обосновываться какими-то медицинскими показаниями.
«В рутинном тестировании нет особого смысла», – заключил эксперт.
Коронавирус,Юрий Киселев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители