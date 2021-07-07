Подтверждена безопасность и эффективность «Спутника V»

Научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что российская вакцина «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность.
Так, автор материала напомнил, что российский препарат — это вакцина против аденовируса, то есть она использует сконструированный аденовирус в качестве механизма доставки генетического кода белка шипа SARS-CoV-2 в клетки человека. При этом в отличие от вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson
, «Спутник V» использует разные аденовирусы.
Как пояснил исследователь биотехнологии из Сколково Дмитрий Кулиш, у двух аденовирусов есть разные методы введения своего генетического материала в клетку-хозяина, и это повысит вероятность успешной доставки вирусного генетического материала.
Согласно апрельскому пресс-релизу Института Гамалеи, данные о 3,8 миллиона россиян, вакцинированных двумя дозами, также указывают на эффективность в 97,6 процента.
По данным Минздрава ОАЭ, который приводит данные о 81 тысяче жителей, получивших обе дозы вакцины, эффективность российского препарата составила 97,8 процента в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100 процентов в предотвращении тяжелых заболеваний.
В Министерстве здравоохранения Аргентины сообщили, что одна доза «Спутник Лайт» снижает симптоматические инфекции на 78,6 процента, а количество госпитализаций — на 87,6 процента. Данные основаны на исследовании 40,4 тысячи вакцинированных и 146,2 тысячи невакцинированных граждан в возрасте от 60 до 79 лет.