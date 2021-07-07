Подтверждена безопасность и эффективность «Спутника V»

Научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что российская вакцина «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность.

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Так, автор материала напомнил, что российский препарат — это вакцина против аденовируса, то есть она использует сконструированный аденовирус в качестве механизма доставки генетического кода белка шипа SARS-CoV-2 в клетки человека. При этом в отличие от вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson , «Спутник V» использует разные аденовирусы.

Как пояснил исследователь биотехнологии из Сколково Дмитрий Кулиш, у двух аденовирусов есть разные методы введения своего генетического материала в клетку-хозяина, и это повысит вероятность успешной доставки вирусного генетического материала.

Согласно апрельскому пресс-релизу Института Гамалеи, данные о 3,8 миллиона россиян, вакцинированных двумя дозами, также указывают на эффективность в 97,6 процента.

По данным Минздрава ОАЭ, который приводит данные о 81 тысяче жителей, получивших обе дозы вакцины, эффективность российского препарата составила 97,8 процента в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100 процентов в предотвращении тяжелых заболеваний.