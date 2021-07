Разработан эффективный способ борьбы с COVID-19

Вирусологи Университета штата Канзас продемонстрировали новый успешный способ борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2 на животной модели. Они обнаружили, что терапия дейтерированным ингибитором вирусной протеазы значительно снижает вирусную нагрузку и увеличивает выживаемость во время инфекции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.