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После прививки нет антител — что делать

WMJ.ruиещё 11
3 часа назад
Многие после прививки от коронавируса спешат проверить уровень выработавшихся антител — но не все врачи уверены, что в этом есть смысл.
Врач общей практики Европейского медицинского центра (ЕМС) Александр Доленко, например, допускает что в организме могут и вовсе не выработаться антитела. Это может быть связано с индивидуальными особенностями организма и иммунной системы в данный момент.
В такую ситуацию, пускай и достаточно редко, могут попасть лица старшего возраста. Однако ошибкой будет думать, что формирование иммунитета ограничивается выработкой антител.
На данный момент вообще нет такого понятия, как мало или недостаточно антител. Нигде в мире не установлены специфические границы, которые обозначали бы, какое количество антител достаточно для предотвращения заболевания, а какое нет,
— цитирует специалиста РИА Новости. При этом, если все же есть необходимость узнать результаты вакцинации, то лучше сделать тест через 21 день после второй прививки или позже.
Коронавирус,Видео,Александр Доленко,РИА Новости,
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