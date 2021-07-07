Россиянам назвали идеальный рацион при вакцинации

Ученые оценили, как влияет рацион на эффективность работы защитной системы организма в период вакцинации, в частности —на выработку антител. Биотехнологи и диетологи назвали россиянам идеальное меню для наибольшей пользы прививок, сообщают «Известия»

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В период вакцинации эксперты призвали минимизировать сладкую и жирную пищу, а также фастфуд.

«При ожирении и вызывающим его неправильном питании вообще снижен иммунитет, а особенно та его часть, которая отвечает за выработку антител при вакцинации»,

— объяснил ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии» Иван Гмошинский.

По мнению специалистов, рацион стоит обогатить нежирным белком, продуктами с высоким содержанием пробиотиков и большим количеством пищевых волокон. Употребление последних помогает уменьшить стресс и снять напряжение, которые подавляют иммунную систему через гормон кортизол. Источниками пищевых волокон являются сухофрукты и бобовые, а также продукты на основе цельного зерна, фрукты и хлеб.