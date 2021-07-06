"Знатокам виднее, чем ученым": русские в Европе рассказали о вакцинах

В России продолжается массовая кампания, связанная с вакцинацией против коронавирусной инфекции. Однако большая часть россиян до сих пор выступает против обязательной вакцинации, растет черный рынок QR-кодов, подтверждающих наличие прививки. "Рамблер" выяснил, что про вакцинацию думают русские, живущие за границей.

Одна из главных претензий россиян — скорость изготовленных вакцин и отсутствие доступа к иностранным лекарствам. И если про скорость вирусологи уже давно дали ответ, то с международным обменом препаратов дела обстоят куда сложнее.

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Ученые начали разрабатывать вакцину от коронавируса еще задолго до пандемии. В 2014 году технологию ее создания применили для конструирования векторных вакцин от вируса Эбола. Потом началась работа над вакциной от вируса MERS. На ее основе сделали прививку от COVID-19. То есть, возможность быстро отреагировать на пандемию сейчас стала доступна, благодаря кропотливой работе прошлых лет.

Что касается распространения вакцины, здесь значение имеет много факторов, начиная от наличия должного количества вакцин в принципе, заканчивая отношениями между конкретными странами. При этом уже сейчас известно, что российская компания «Петровакс» запустит производство китайского препарата компании CanSino Biologics, а также будет испытана AstraZenecа. Однако о недостатке вакцин говорят и за границей.

"Мы живем испанской провинции, где сначала прививали граждан после 65-ти лет. Думали, до нас очередь не дойдет. Однако городок не большой и врачи справились довольно быстро. Ставят вакцины Moderna и AstraZeneca, но какую именно не говорят. Наверное, потому что AstraZeneca многие боятся из-за новостей о тромбозе. В принципе, ты можешь убежать, но повторную очередь ждать будешь долго и не факт, что снова повезет".

Однако далеко не везде люди настолько боятся побочных эффектов вакцины. Например, жительница Италии убеждена, что лучше хоть какая-то вакцина, чем совсем никакой. Тем более, статистически случаи тромбоза слишком малы.

"Живу в Италии поставила вакцину AstraZeneca. Перед этим прочитала кучу исследований, все они подтверждают, что даже беременным безопаснее поставить вакцину, чем подхватить COVID-19. Конечно, «знатокам» виднее ,чем ученым Оксфордского университета, которые эту вакцину создали. Кстати, российский Спутник ставят и в Сан-Марино наравне с другими вакцинами. В Европе большинство людей провакцинированы, игнорируют вакцины южане, там уровень культуры ниже".

В Германии процесс вакцинации происходит постепенно, а решившихся чествуют как героев. В принципе, заставлять ставить прививку никто не будет, но тогда придется потратиться на ПЦР-тест. Ведь свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого, не так ли?

"Месяц назад вакционировались по принципу приоритета (пожилые люди, медработники и работники школ/детсадов), сейчас уже вакцинация доступна всем. В Германии примерно 60% людей получили одну дозу, около 30% прошли весь путь. Человек оставляет заявку, а затем его приглашают на вакцинацию.

Кстати, в Германии сейчас обсуждают вопрос введения штрафов для тех, кто записался на вакцинацию и не пришёл, потому что это сильно тормозит процесс . Из моих знакомых большинство уже получили первую дозу. Сначала кололи AstraZeneca и Moderna, сейчас стали все чаще предлагать Pfizer/BioNTech.