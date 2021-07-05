Как отличить простую головную боль от коронавирусной

Новые штаммы коронавируса все чаще вызывают мигрень, обнаружили врачи.
Как пишет РИА Новости
со ссылкой на интервью профессора генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тимоти Спектор изданию The Telegraph, две трети заболевших COVID-19 жалуются на головную боль, а среди людей в возрасте старше 40 лет этот симптом встречается в половине случаев.
Как правило, пациенты испытывают умеренную или сильную боль, длящуюся от трех до пяти дней. Уменьшить эту головную боль анальгетики не помогают.
Обычно она ощущается с обеих сторон головы, может быть пульсирующей, острой или давящей,
— приводит признаки коронавирусной головной боли эпидемиолог.
При этом у 15% пациентов такая мигрень — это единственный симптом заражения коронавирусом. В остальных случаях больные жалуются, кроме температуры, на насморк, боль в горле, чихание и постоянный кашель.