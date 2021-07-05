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Как отличить простую головную боль от коронавирусной

WMJ.ru
43 минуты назад
Новые штаммы коронавируса все чаще вызывают мигрень, обнаружили врачи.
Как отличить простую головную боль от коронавирусной
Фото: PexelsPexels
Как пишет РИА Новости со ссылкой на интервью профессора генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тимоти Спектор изданию The Telegraph, две трети заболевших COVID-19 жалуются на головную боль, а среди людей в возрасте старше 40 лет этот симптом встречается в половине случаев.
Как правило, пациенты испытывают умеренную или сильную боль, длящуюся от трех до пяти дней. Уменьшить эту головную боль анальгетики не помогают.
Обычно она ощущается с обеих сторон головы, может быть пульсирующей, острой или давящей,
— приводит признаки коронавирусной головной боли эпидемиолог.
При этом у 15% пациентов такая мигрень — это единственный симптом заражения коронавирусом. В остальных случаях больные жалуются, кроме температуры, на насморк, боль в горле, чихание и постоянный кашель.
Коронавирус,РИА Новости,
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