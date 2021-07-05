Как отличить простую головную боль от коронавирусной

Как правило, пациенты испытывают умеренную или сильную боль, длящуюся от трех до пяти дней. Уменьшить эту головную боль анальгетики не помогают.

При этом у 15% пациентов такая мигрень — это единственный симптом заражения коронавирусом. В остальных случаях больные жалуются, кроме температуры, на насморк, боль в горле, чихание и постоянный кашель.