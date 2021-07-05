Чем отличается коронавирус до и после прививки

В России уже несколько месяцев идет программа массовой вакцинации против коронавирусной инфекции. Среди привившихся есть те, которые все же заболели, и многие из них недоумевают, почему это произошло. Стоит отметить, что вакцина не дает стопроцентную гарантию от заболевания, однако ставит защиту от тяжелых форм болезни. "Рамблер" расскажет в чем различия протекания коронавируса у тех, кто привился и у тех, кто еще нет.

После вакцинации чаще всего заболевают те, у кого еще не успел выработаться иммунитет, поскольку 21 день требуется, чтобы образовались антитела после первой вакцины, потом еще 21 день после второго укола и только потом через какое-то время появляется иммунитет.

По симптомам течение коронавируса в обоих случаях практически одинаково. Главное отличие болезни у привитых граждан от тех, кто прививку не сделал заключается в том, что заболевание у вакцинированных проходит в легкой форме.

Также еще одним важным отличием является период, когда человек заражен и может стать распространителем инфекции: у вакцинированных людей этот период существенно меньше. Обычно этот период продолжается до недели с момента появления симптомов.

Стоит отметить, что привитым надо соблюдать тот же самый противоэпидемический режим, что и не привитым — ходить в масках, избегать близких контактов в помещениях.