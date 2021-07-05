Как выявить повторное заражение COVID-19

За последние сутки в России выявлено 24 353 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Болезнь недостаточно изучена, поэтому многие ее аспекты остаются под вопросом. Например, сегодня все чаще диагностируется повторное заражение вирусом, а почему оно происходит, как влияет на человека и к чему может привести рассказывает главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вместе с вирусологами РФ.

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По словам специалистов, повторное заражение возможно, если у человека не выработался достаточный иммунитет, но в данном случае зачастую болезнь протекает заметно легче. При этом если человек в первом случае болел бессимптомно, то во второй раз коронавирус может протекать в тяжелой форме.

«До февраля 2021 года все, кто повторно заболевал, лежали в больнице со средней степенью тяжести»,

— рассказал Денис Проценко.

Как сообщает MedNovelty, нет 100%-ной гарантии, что, переболев однажды в любой форме, не заразишься вновь. Поэтому не стоит забывать о средствах защиты и мерах предосторожности: ношении маски, перчаток, соблюдении социальной дистанции.