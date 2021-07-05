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Доктор Проценко объяснил, как выявить повторное заражение COVID-19 и чем оно опасно

Passion.ru
3 часа назад
За последние сутки в России выявлено 24 353 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Болезнь недостаточно изучена, поэтому многие ее аспекты остаются под вопросом. Например, сегодня все чаще диагностируется повторное заражение вирусом, а почему оно происходит, как влияет на человека и к чему может привести рассказывает главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вместе с вирусологами РФ.
Как выявить повторное заражение COVID-19
Фото: Passion.ruPassion.ru
По словам специалистов, повторное заражение возможно, если у человека не выработался достаточный иммунитет, но в данном случае зачастую болезнь протекает заметно легче. При этом если человек в первом случае болел бессимптомно, то во второй раз коронавирус может протекать в тяжелой форме.
«До февраля 2021 года все, кто повторно заболевал, лежали в больнице со средней степенью тяжести»,
— рассказал Денис Проценко.
Как сообщает MedNovelty, нет 100%-ной гарантии, что, переболев однажды в любой форме, не заразишься вновь. Поэтому не стоит забывать о средствах защиты и мерах предосторожности: ношении маски, перчаток, соблюдении социальной дистанции.
Кроме того, по мнению американских ученых, повторное заражение в большинстве случаев протекает бессимптомно. Почему человек может и не подозревать о своей болезни. В данной ситуации выявить коронавирус в организме поможет только ПЦР-тест, а также наблюдение за собственным состоянием: беспричинная слабость, ломота в конечностях и сильная сонливость, даже если вы хорошо выспались, — это повод задуматься о своем здоровье.
Коронавирус,Денис Проценко,
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