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В России испытают иностранную вакцину от COVID-19

Lenta.ru
53 минуты назад
Минздрав разрешил испытать иностранную вакцину от COVID-19 на жителях России. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает ТАСС.
В России испытают иностранную вакцину от COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По его словам, российская компания «Петровакс» запустит производство китайского препарата компании CanSino Biologics.
«Если такие испытания пройдут успешно, решение за Минздравом — допускать или не допускать вакцину к применению и в каком виде», — уточнил Мантуров.
Он отметил, что российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» может начать испытания вакциной AstraZeneca, но в настоящее время речь идет лишь об экспортных поставках.
Коронавирус,Денис Мантуров,Минздрав РФ,Р-Фарм,ИТАР-ТАСС,
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