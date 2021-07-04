Как работают экспресс-тесты на коронавирус

Экспресс-тесты на коронавирус могут послужить неплохой альтернативой анализам методом ПЦР. "Рамблер" разобрался, как работают экспресс-тесты и можно ли верить их результатам.

Сейчас можно найти два вида тестов для экспресс-диагностики коронавирусной инфекции — тест на антиген по мазку из носоглотки и тест на антитела по капле крови.

Тест на антиген

Благодаря этому тесту можно выяснить, если вирус в организме. Он рекомендован тем, у кого наблюдаются явные симптомы ОРВИ.

В набор для теста входит длинный ватный тампон, которым сначала нужно протереть миндалины (избегая прикосновений к зубам, деснам и языку), а после ввести его в носовой ход на 2,5 сантиметра. Затем тампон опускают в пробирку со специальным раствором, а через 15-30 минут наносят на тест-полоску. Черная линия покажет, что в организме присутствует вирус.

Этот тест может показать ложноположительный результат, особенно если не слишком строго соблюдены условия его проведения. Наиболее точно они работают в течение недели после появления первых симптомов.

Тест на антитела

Такой тест не стоит делать после появления первых симптомов, поскольку он показывает не сам вирус, а иммунный ответ на него. Лучше немного подождать, чтобы иммунная система успела сработать. В наборе для тестирования — одноразовый ланцет для прокола и пластиковый футляр с тест-полоской.

Если тест показывает антитела IgM, то заболевание было примерно одну-две недели назад. Наличие антител IgG говорит о том, что человек перенес коронавирус еще раньше.

Отсутствие антител означает, что человек или вообще не болел коронавирусом, либо столкнулся с заболеванием достаточно давно и антитела успели исчезнуть.

Если человек заболел только что, тест может показать неправильный результат, но в остальных случаях его точность оценивается от 80 до 90 процентов.